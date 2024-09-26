С января по август Узбекистан импортировал природный газ на сумму свыше $1 млрд

CentralAsia (UZ) - За первые восемь месяцев текущего года Узбекистан импортировал газ на сумму $1,15 млрд, что в 5,7 раз больше показателей аналогичного периода прошлого года, когда объем поставок едва превысил $200 млн. Такие данные приводятся в отчете Агентства статистики при президенте республики, сообщает «Газета.uz».

Специалисты подчеркивают, что в январе-августе 2024 года страна импортировала больше «голубого топлива», чем за весь предыдущий год. В 2023-м на поставки газа было потрачено около $700 млн.

Если рассматривать статистику по месяцам, то можно увидеть, что резкий скачок произошел в феврале. Тогда расходы на газ составили $131 млн, увеличившись в 3,7 раза по сравнению с январскими показателями.

Уточняется, что Агентство приводит данные только в денежном выражении, не раскрывая физические объемы поставок «голубого топлива».

За отчетный период Узбекистана нарастил и экспорт газа, но не столь бурными темпами. Здесь цифра почти достигла отметки $405 млн, что на 7,1% больше аналогичных показателей прошлого года (около $378 млн). Известно, что основными покупателями узбекского сырья являются Китай, Кыргызстан и Таджикистан.

К слову, по данным Главного таможенного управления КНР, за первые восемь месяцев импорт газа из Узбекистана составил чуть более $401 млн. В сравнении с показателями января-августа 2023 года цифра выросла почти на 5%. Объемы поставленных ресурсов в кубометрах чиновники из Поднебесной также предпочитают держать в секрете.

Узбекские специалисты приводят данные по добыче газа в республике. Так, за восемь месяцев текущего года было получено 29,9 млрд кубометров, что на 1,46 млрд «кубов» или на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре 2023 года в рамках тройного соглашения начались поставки российского газа через Казахстан в Узбекистан. Тогда же казахское Минэнерго сообщало, что в течение года объем полученного Ташкентом сырья должен достичь отметки 2,8 млрд кубометров. В «Газпроме», в свою очередь, анонсировали подписание договоров о сотрудничестве с республиками Центральной Азии на 15 лет вперед. Также российская компания намеревалась расширить систему газопровода «Средняя Азия — Центр» для увеличения объемов экспорта топлива в регион.