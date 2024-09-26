Песков объяснил, почему Россия меняет ядерную доктрину

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Изменение ядерной доктрины России является предупреждением недружественным странам о последствиях возможного нападения на РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «КоммерсантЪ».

«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае нападения на наши территории, не обязательно ядерными средствами»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. Он добавил, что сейчас происходит корректировка параметров ядерного сдерживания с учетом складывающейся у российских границ напряженности.

По словам Пескова, наращивать ядерные арсеналы Россия не будет, так как ее ядерная триада — «абсолютный гарант ядерного сдерживания». На вопрос журналистов о возможности снятия моратория на ядерные испытания пресс-секретарь президента не ответил. «Здесь я не могу ответить на ваш вопрос, потому что открытую часть совещания вы видели, а вся остальная часть совещания абсолютно закрытая»,— пояснил он.

Расширение условий применения ядерного оружия будет утверждено в обновленной ядерной доктрине. Ее изменение президент анонсировал в июне. По словам Дмитрия Пескова, решение о том, публиковать или нет новую доктрину, будет принято позже.

Заседание Совбеза по ядерному сдерживанию впервые прошло публично. На нем Владимир Путин заявил, что агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как нападение. Основанием для применения ядерного оружия может стать информация о массированном старте военных самолетов, крылатых ракет и беспилотников. Президент также заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.