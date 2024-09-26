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Минобороны России сообщило о взятии города Украинск под контроль

CentralAsia (CA) -  Российские военные взяли под контроль город Украинск. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что он был взят «в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Украинск — город в Покровском районе ДНР, расположенный между крупными укрепрайонами ВСУ — городами Селидово (с севера) и Горняк (с юга). Все три города расположены на возвышенности. От Украинска до Покровска примерно 20 км по прямой.

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