Минобороны России сообщило о взятии города Украинск под контроль
- Азия и мир, политика
- 17:08, 26 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - Российские военные взяли под контроль город Украинск. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что он был взят «в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».
Украинск — город в Покровском районе ДНР, расположенный между крупными укрепрайонами ВСУ — городами Селидово (с севера) и Горняк (с юга). Все три города расположены на возвышенности. От Украинска до Покровска примерно 20 км по прямой.
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