Брат убитой Салтанат Нукеновой взыскал с Куандыка Бишимбаева $35 тыс. за материальный и моральный ущерб

CentralAsia (KZ) - Брат убитой Салтанат Нукеновой взыскал с бывшего министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, осуждённого за её убийство, компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Межрайонного суда по гражданским делам Астаны.

«Брат заявил о понесённых нравственных страданиях, ухудшении здоровья, потере работоспособности в результате трагического события. Родители погибшей отказались от взысканий в пользу истца. В иске заявлены также понесённые расходы по оплате юридических услуг в рамках уголовного дела», – говорится в сообщении.

Суд решил, что смерть близкого человека оказала негативное влияние на моральное состояние Айтбека Амангельды, нарушила его личные неимущественные права. Поэтому иск удовлетворён, но частично.

С Бишимбаева взысканы понесённые по уголовному делу расходы в размере 6 877 672 тенге ($14,3 тыс.) и компенсация морального вреда в сумме 10 млн тенге ($20,8 тыс.). Решение суда пока не вступило в законную силу.

13 мая столичный суд приговорил экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью, а также в истязаниях гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

В августе стало известно, что Айтбек Амангельды подал новый иск против Куандыка Бишимбаева – о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. Сам Амангельды объяснял, что иск подали для возмещения расходов на оплату адвокатов, проживание и перелёты. Сумма не озвучивалась. Но адвокат Жанна Уразбахова поясняла, что чем выше сумму заявит потерпевшая сторона, тем меньше шансов на условно-досрочное освобождение для осуждённого.

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