В Бишкеке прошёл круглый стол по Посланию Токаева народу Казахстана

CentralAsia (KZ) - В Бишкеке прошел круглый стол на тему «Послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: ключевые направления социально-экономического развития и стратегические вызовы для Казахстана».

Мероприятие организовало посольство Казахстана в Кыргызстане.

Посол Рапиль Жошыбаев рассказал об основных положениях Послания Токаева казахстанцам.

«В республике продолжается политическая и экономическая модернизация, устраняется дисбаланс в денежно-фискальной политике, принимаются меры по улучшению инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, эффективному расходованию бюджетных средств. Идет разработка нового Налогового кодекса, вводится полная цифровизация налогового администрирования»,- сказал он.

По словам посла, Казахстан активизирует свои усилия по цифровизации, уделяя особое внимание интеграции искусственного интеллекта в платформу электронного правительства.

Жошыбаев также рассказал о проектах между Кыргызстаном и Казахстаном.

«В настоящее время идет строительство совместного индустриально-логистического комплекса, а также запланировано открытие новых контрольно-пропускных пунктов на казахско-кыргызской границе.

Например, КПП «Ак-Суу – Камышановка», запуск которого позволит на 70% разгрузить работу КПП «Ак-Тилек - Кара-Суу». Готовится старт строительства новой прямой дороги из Алматы в Чолпон-Ату, которая имеет не только туристическое, но и экономическое значение. По этой дороге можно будет транспортировать грузы с юга Кыргызстана в Чолпон-Ату, и далее – в Казахстан.

Строительство солнечных электростанций общей мощностью до 300 МВт. Возведение ферросплавного завода. Проект ТЭЦ на угольном месторождении в Таш-Кумыре. Идет плановая работа по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1 с участием Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана», - рассказал посол.

Глава дипмиссии отметил важность предстоящих в Казахстане референдуме по строительству АЭС.

«6 октября 2024 года состоится общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции... В посольстве создана участковая комиссия, где казахстанские граждане, проживающие в Кыргызстане, могут проголосовать», - пояснил посол.

Также выступили эксперты и аналитики. После их выступлений состоялась дискуссия и обмен мнениями по теме круглого стола.

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