Специальный советник Евросоюза будет работать в Монголии с 2025 года

CentralAsia (MNG) - ЕС уверен, что будут одобрены крупные правовые проекты по обеспечению прав и свобод человека.

Министр юстиции и внутренних дел Алтангэрэл Оюунсайхан принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Европейского Союза в Монголии Ину Марчюлёните. Об этом сообщили в ведомстве.

Министр внутренних дел Алтангэрэл заявил, что в концепции внешней политики Монголии Европейский Союз определен как «третий сосед», а отношения и сотрудничество расширились во многих областях, а такие проекты, как укрепление коммерческого посредничества в правовой сфере и улучшение исполнения решений гражданских судов, были успешно реализованы.

Госпожа Ина Марчюлёните поздравила его с назначением на должность министра юстиции и внутренних дел и выразила уверенность, что основные законопроекты по обеспечению прав и свобод человека, такие как «О свободе прессы» и «О порядке проведения демонстраций и собраний», которые будут вынесены на рассмотрение, будут одобрены на следующей осенней сессии парламента. Она также заявила, что специальный советник ЕС будет работать в Монголии с 2025 года.

Стороны обсудили возможность дальнейшего расширения программы партнерства и сотрудничества между правительствами Монголии и Евросоюза, приглашения к работе экспертов из стран-членов, укрепления потенциала чиновников юридического сектора, обмена взаимным опытом и оказания технической поддержки.

источник: middleasiannews.com

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