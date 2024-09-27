ТМК готовится к бурению пилотной скважины для расширения газовых ресурсов Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания TMK Energy готовится приступить к бурению еще трех пилотных скважин на своем участке Lucky Fox, который является частью более масштабного проекта по добыче газа из угольных пластов Гурвантэс XXXV в пустыне Южная Гоби в Монголии.

Сегодня компания объявила о подписании контракта с ведущей канадской буровой фирмой Major Drilling Group, акции которой котируются на бирже TSE, на реализацию запланированной программы.

Руководство сообщает, что все приготовления на площадке завершены в ожидании прибытия буровой установки, которое, как оно полагает, произойдет в течение следующей недели. Оно отмечает, что с момента получения важных экологических разрешений в июле компания закупила и импортировала долгосрочные поставки, включая обсадные трубы, устьевое оборудование, насосы и все вспомогательное буровое оборудование.

ТМК ожидает, что бурение начнется в течение следующих двух недель, и добавляет, что предстоящая программа реализуется по контракту с фиксированной ценой, которая примерно на 28 процентов ниже стоимости трех скважин, пробуренных в прошлом году.

Руководство сообщает, что Major Drilling завершила прошлогоднюю программу по трем скважинам в срок и в рамках бюджета, и они продолжают хорошо работать, с небольшими простоями. Завершены окончательная подготовка площадки, выемка буровых зумпфов и работы на месте мобильного поверхностного оборудования.

Газ из угольных пластов считается «чистым переходным топливом», поскольку он производит около половины выбросов углерода, производимых при производстве электроэнергии из угля, и сгорает чище, чем другие ископаемые виды топлива.

Проект ТМК находится в завидном положении вблизи огромного спроса на энергию, и если предстоящая программа бурения предоставит доказательства увеличения запасов газа, он может оказаться в числе фаворитов в борьбе за выгоду от глобального перехода на более чистую энергию.

источник: middleasiannews.com

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