Президент Монголии предложил организовать специальную конференцию по ядерной угрозе

CentralAsia (MNG) - «Монголия призывает все страны к совместной работе по созданию мира, свободного от ядерной угрозы, и предлагает организовать специальную конференцию по этому вопросу», — заявил президент Монголии Хурэлсух Ухнаа на Генеральной Ассамблее ООН.

«Монголия со статусом государства, свободного от ядерного оружия, будет продолжать следовать этой политике. Призываем все страны работать вместе для обеспечения мира, свободного от ядерных угроз, и предлагаем организовать специальную конференцию по этому вопросу в рамках ООН», — сказал Хурэлсух.

Он напомнил, что любые проблемы можно решать мирным путем, как это делала Монгольская империя, отправляя и принимая послов, заключая соглашения и ведя переговоры с союзниками и соперниками.

«Историческим подтверждением тому является Гэрэгэ (пайцза), которая была основой верительных грамот посла и сегодняшнего дипломатического паспорта. Наши предки впервые использовали гереге в отношениях между странами в XIII веке», — напомнил глава монгольского государства. Этот золотой знак, подаренный правительством Монголии, хранится в штаб-квартире ООН как один из первых универсально признанных документов, дающих дипломатическую неприкосновенность и привилегии.

В 2000 году Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан заявил: «Гэрэгэ — это драгоценное наследие, подаренное монголами мировому сообществу. Нам есть чему поучиться у мудрости монгольских предков».

источник: middleasiannews.com

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