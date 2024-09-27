Премьер-министр Монголии принял постоянного координатора ООН и представителя ФАО в Монголии

CentralAsia (MNG) - 25 сентября 2024 года премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял постоянного координатора Организации Объединенных Наций (ООН) в Монголии Тапана Мишру и представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Монголии Винода Ахуджу.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ и постоянный координатор ООН Тапан Мишра обменялись мнениями по широкому кругу вопросов сотрудничества, включая реализацию Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития (РПООНСУР 2023–2027), совместно реализуемой правительством Монголии и Организацией Объединенных Наций, в соответствии с Программой действий правительства Монголии на 2024–2028 годы, а также реализацию международных и национальных целей в области развития.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство Монголии придает большое значение сотрудничеству и отношениям с Организацией Объединенных Наций, и подчеркнул необходимость согласования UNSDCF с Программой действий правительства на 2024–2028 годы. Премьер-министр выразил стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества Монголии и ООН и расширению его содержания, сферы охвата и инклюзивности.

Постоянный координатор ООН Тапан Мишра высоко оценил вклад и активное участие Монголии в решении глобальных проблем и выразил свою поддержку новой политике реформ правительства, которая будет реализована в рамках его Программы действий.

Позже премьер-министр Оюун-Эрдэнэ принял представителя ФАО в Монголии Винода Ахуджу по завершении его срока в Монголии. На встрече премьер-министр выразил заинтересованность правительства в углублении отношений и сотрудничества с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией. Кроме того, г-н Оюн-Эрдэнэ выразил признательность за то, что ФАО сыграла решающую роль в реализации целей правительства в области социального и экономического развития, реализовав более 200 проектов и программ в Монголии за последние 50 лет.

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