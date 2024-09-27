Монгольский оперный певец Амартувшин выступает в Опере Сан-Франциско

CentralAsia (MNG) - Известный оперный певец АМАРТУВШИН Энхбат во второй раз выступает на сцене всемирно известной оперы Сан-Франциско.

Баритон Амартувшин исполнит роль Ренато в опере Джузеппе Верди «Бал-маскарад». Его последнее выступление запланировано на 27 сентября 2024 года, после того как он уже выступил четыре раза.

Г-н Амартувшин завоевал множество наград как на национальных, так и на международных конкурсах, включая второе место на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, Первую премию на Operalia Пласидо Доминго и Приз зрительских симпатий на BBC Cardiff Singer of the World — престижном двухгодичном конкурсе, организованном BBC Television.

Господина Амартувшина, известного по главной роли в опере «Риголетто», в Италии называют «маэстро оперы».

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