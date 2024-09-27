Департамент по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей преобразовано в Антимонопольный департмент

CentralAsia (MNG) - В связи с внесением Великим Государственным Хуралом Монголии 10 июля текущего года изменений в Закон о конкуренции, в соответствии с постановлением парламента № 13 название Департамента по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей преобразовано в Антимонопольный департмент.

10 июля 2024 года премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай представил парламенту состав совместного правительства и утвердил его. При этом Парламент поддержал и одобрил предложение о преобразовании государственного регулирующего органа, Департамента по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей, в исполнительный орган правительства, Департамент по антимонопольной политике, под ответственность заместителя премьер-министра Монголии Доржханда Тогмида.

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