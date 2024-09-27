экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Департамент по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей преобразовано в Антимонопольный департмент

CentralAsia (MNG) -  В связи с внесением Великим Государственным Хуралом Монголии 10 июля текущего года изменений в Закон о конкуренции, в соответствии с постановлением парламента № 13 название Департамента по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей преобразовано в Антимонопольный департмент.

10 июля 2024 года премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай представил парламенту состав совместного правительства и утвердил его. При этом Парламент поддержал и одобрил предложение о преобразовании государственного регулирующего органа, Департамента по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей, в исполнительный орган правительства, Департамент по антимонопольной политике, под ответственность заместителя премьер-министра Монголии Доржханда Тогмида.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com