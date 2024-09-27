Состоялась очередная встреча министров «Феминистской группы по внешней политике+»

CentralAsia (MNG) - 25 сентября в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла очередная встреча министров «Феминистской группы по внешней политике+».

На мероприятии присутствовали министры иностранных дел Албании, Аргентины, Бельгии, Германии, Израиля, Испании, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Либерии, Люксембурга, Мексики, Монголии, Нидерландов, Руанды, Чили, Франции, Туниса, которые следят и поддерживают В выступлении приняли участие феминистская внешняя политика, а также заместители официальных лиц ООН, такие как министры, послы, исполнительный директор Структуры «ООН-женщины» Сима Бачус, а также видные деятели гражданского общества и исследователи.

Министры иностранных дел, участвовавшие в мероприятии, обсудили вопросы расширения полного участия и лидерства женщин в процессе принятия политических решений, а также ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и девочек и опубликовали краткую Политическую декларацию, в которой говорится: а также доказать свою политическую приверженность придерживаться феминистской внешней политики или поддерживать ее.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх выступила на мероприятии и представила последние достижения и опыт нашей страны в области обеспечения гендерного равенства и повышения представительства и участия женщин на уровне принятия решений.

Участницы мероприятия высоко оценили итоги Всемирной женской конференции, прошедшей в Монголии 22-23 августа.

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