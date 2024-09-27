Инцидент в школе Ташкента: Вице-спикер парламента Узбекистана призвал Россию заниматься своими проблемами

CentralAsia (UZ) - Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров заявил, что России «следует заниматься своими проблемами». Так он прокомментировал запрос российского МИД в связи с избиением в школе Ташкента ученика на уроке русского языка.

«Право ребёнка нарушено в школе Республики Узбекистан, в отношении ребёнка гражданина Узбекистана, и меры будут приняты на основании законов, принятых от имени народа Узбекистана! Вместо того, чтобы беспокоиться о наших внутренних делах, было бы правильно, если бы они занимались собственными проблемами, которых у них предостаточно».

«Кажется, ещё рановато делать выводы, что они осознали, что нет пользы от конфликтов на пустом месте», — добавил депутат.

После высказываний вице-спикера МИД России сделал представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову, сообщили ТАСС, РБК и другие СМИ со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.

Представление — это дипломатический прием с просьбой соблюдать общегражданский и дипломатический этикет.

Ранее в интернете появилось видео, на котором учительница русского языка школы №188 в Ташкенте несколько раз толкает ребенка и грубо прижимает его к доске во время урока. Предположительно, причиной конфликта стала просьба школьника объяснить материал на русском языке. В МИД РФ запросили разъяснения у узбекской стороны по факту инцидента.