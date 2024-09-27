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Глава МИД Украины поблагодарил Казахстан за поддержку
Андрей Сибига, Мурат Нуртлеу
Андрей Сибига, Мурат Нуртлеу

CentralAsia (KZ) -  Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига на полях Генеральной ассамблеи ООН поблагодарил Казахстан за оказанную поддержку суверенитета и целостности Украины.

«Я встретился с вице-премьеро —министром иностранных дел Муратом Нуртлеу для того, чтобы поблагодарить Казахстан за его постоянную поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины. Я также поделился информацией о текущей ситуации на фронте и подчеркнул нашу заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений и сотрудничества с Центральной Азией»,— отметил украинский министр в своем сообщении в соцсети Х.

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