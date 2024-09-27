Байден объявил о выделении $7,9 млрд на помощь Украине

CentralAsia (CA) - Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме. На встрече Байден объявил о выделении $7,9 млрд на поддержку Украины. Он поручил Пентагону выделить эти средства до конца его полномочий. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

Байден сообщил, что санкционировал выделение основной части помощи на 5,5 миллиарда долларов по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по списанию вооружений).

«Министерство обороны объявляет о выделении $2,4 млрд США на помощь Украине в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности, в которую входят дополнительные средства ПВО, беспилотники и боеприпасы класса «воздух-земля»,— говорится в заявлении Джо Байдена.

Президент США сообщил, что Украине передадут дальнобойные боеприпасы JSOW, системы ПВО Patriot и боеприпасы к ним. Он также объявил о расширении программы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

В октябре, как добавил Джо Байден, в Германии пройдет встреча лидеров контактной группы по обороне Украины. В ней примут участие более 50 стран.

25 сентября США выделили пакет военной помощи Украине на $375 млн. В него войдут бомбы, боеприпасы для HIMARS, ракеты Javelin, бронемашины MRAP, патрульные катера, стрелковое оружие и противотанковые средства.