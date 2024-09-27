Помимо налогов, ИТ-компании получат 8 видов льгот вне зависимости от их местонахождения

CentralAsia (MNG) - ИТ-компании, зарегистрированные в виртуальной зоне, независимо от их местонахождения, помимо налогов получат 8 видов льгот, сообщил министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Баатархуу Цэнд.

Согласно Закону о развитии индустрии информационных технологий, компании будут пользоваться следующими льготами:

Предоставление грантов для финансирования затрат на патентование ИТ-продуктов соответствующим отечественным и зарубежным организациям;

Возмещение НДС, уплаченного зарегистрированным производителем ИТ в виртуальной зоне;

Предоставление гранта полностью или частично для финансирования затрат на международную сертификацию качества и стандартов ИТ-продуктов для экспорта;

Если 60% и более от общей стоимости проектов и мероприятий на основе искусственного интеллекта финансируются за счет собственных средств, оставшуюся часть предоставить в виде гранта;

Награждение премиями и поощрениями обладателей патентов, создающих продукты и услуги на основе передовых технологий;

Выдача гарантий по кредитам;

Отечественной ИТ-стартапу будет предоставлена ​​единовременная поддержка до 70% затрат на исследования и разработки по каждому продукту и услуге, зарегистрированной для экспорта, а также интеллектуальной собственности;

Финансирование определенного процента процентов по кредитам, взятым на реализацию проектов ИТ-продуктов и услуг.

источник: middleasiannews.com

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