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В Швеции бабушкам и дедушкам платят за присмотр за внуками
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Швеции бабушки и дедушки теперь получают от государства денежное пособие по уходу за своими внуками. Соответствующий закон вступил в силу летом этого года. Всеми административными демаршами занимается Агентство социального страхования Швеции, передает Еuronews.

Новые правила отпуска по уходу за ребенком в Швеции позволяют родителям передавать до 45 дней своего оплачиваемого отпуска тому, кто не является законным опекуном ребенка. Для родителей-одиночек можно передать до 90 дней.

В Швеции государственное пособие выплачивается в течение 480 дней, или около 16 месяцев, на каждого ребенка. За 390 дней компенсация рассчитывается на основе полного дохода человека, а за оставшиеся 90 дней платят фиксированную сумму в размере 180 крон (17 долларов) в день.

По словам представителя Агентства социального страхования Швеции, новый закон направлен на улучшение баланса между работой и личной жизнью родителей и содействие гендерному равенству. Министр, представивший закон, надеется, что Швеция станет примером для всей Европы.

К концу августа, как сообщили Euronews в Агентстве социального страхования, почти 1500 шведов воспользовались возможностями, которые им предоставил новый закон.

В Швеции есть и другие льготы для родителей – сокращенный рабочий день, если ребенку нет еще 8 лет. А госслужащим — и вовсе до 12 лет.

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