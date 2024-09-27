В Афганистане более 500 человек заразились неизвестным заболеванием
- Азия и мир, общество
- 13:00, 27 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - В провинции Парван в центре Афганистана у более 500 человек выявлены симптомы неизвестного инфекционного заболевания. Об этом сообщает Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Хекматуллу Шамима.
По его словам, в основном случаи заболевания были зарегистрированы в районе Дара Кашфан округа Шинвар, число больных продолжает увеличиваться. Местные власти подтвердили, что два человека скончались, еще 50 находятся в тяжелом состоянии.
Он также добавил, что медицинские бригады прибыли в наиболее пострадавший район и взяли образцы крови у инфицированных граждан.
Симптомами болезни являются физическая слабость, интенсивные мышечные боли, сильная диарея и высокая температура.
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