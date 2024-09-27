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В Афганистане более 500 человек заразились неизвестным заболеванием

CentralAsia (CA) -  В провинции Парван в центре Афганистана у более 500 человек выявлены симптомы неизвестного инфекционного заболевания. Об этом сообщает Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Хекматуллу Шамима.

По его словам, в основном случаи заболевания были зарегистрированы в районе Дара Кашфан округа Шинвар, число больных продолжает увеличиваться. Местные власти подтвердили, что два человека скончались, еще 50 находятся в тяжелом состоянии.

Он также добавил, что медицинские бригады прибыли в наиболее пострадавший район и взяли образцы крови у инфицированных граждан.

Симптомами болезни являются физическая слабость, интенсивные мышечные боли, сильная диарея и высокая температура.

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