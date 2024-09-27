Погода без осадков ожидается в выходные в Казахстане

CentralAsia (KZ) - 28-30 сентября северо-западный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков, сообщает «Казгидромет».

В то же время, по данным синоптиков, в южных областях ожидается ощутимое понижение температуры воздуха. Подпитываемый холодными северными потоками антициклон вызовет первые заморозки ночью в Жамбылской и Алматинской областях, а также в области Жетысу.

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