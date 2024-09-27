Мэра Нью-Йорка обвинили в коррупции. Прокуратура заявила, что он брал взятки на $100 тыс.

Эрик Адамс

CentralAsia (CA) - Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявлены обвинения во взяточничестве и незаконном получении денег из-за рубежа для проведения предвыборной кампании. Адамс стал первым нью-йоркским мэром, обвиненным в уголовном преступлении в ходе своего пребывания на посту, пишет «Би-би-си».

Согласно обвинительному заключению федеральной прокуратуры, которое было обнародовано в четверг по итогам длительного расследования, обвинения Адамсу предъявлены в общей сложности по пяти эпизодам.

В их числе — мошенничество с использованием электронных средств связи, взяточничество и организация незаконного финансирования избирательной компании с привлечением иностранных пожертвований.

Прокуроры заявили, что Адамс, занявший пост мэра Нью-Йорка 1 января 2022 года, занимался вымогательством дорогих подарков (в том числе роскошных путешествий) у богатых иностранных бизнесменов и представителя турецких властей, который пытался таким образом оказать на него влияние, передает Reuters.

В четверг федеральные агенты обыскали дом мэра в особняке Грейси в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, уточняет агентство, ссылаясь на очевидца обыска.

Адвокат Адамса Алекс Спиро обвинил федеральные власти в Вашингтоне в том, что те «намеренно устраивают спектакль», уточнив, что у мэра забрали телефон.

Сам действующий глава города заявил, что «с нетерпением ждет возможности выступить в свою защиту», заверив журналистов, что неукоснительно соблюдает все требования закона.

Прокуроры настаивают, что Адамс прекрасно знал о том, что принимает взносы на избирательную кампанию незаконно.

В чем именно обвиняют Адамса?

Официально Адамсу предъявлены следующие обвинения:

организация мошеннической схемы банковских переводов;

незаконное получение от иностранного гражданина взносов на проведение избирательной кампании;

два эпизода вымогательства предвыборных взносов от иностранных граждан;

взяточничество.

В обвинительном заключении уточняется, какие именно «подарки» вымогал и получал мэр.

В частности, как говорят прокуроры, еще будучи главой Бруклина, он бесплатно отправился самолетом турецкой авиакомпании в путешествие стоимостью в десятки тысяч долларов, а за две ночи проживания в роскошном люксе отеля St. Regis в Стамбуле заплатил всего 600 долларов (при реальной стоимости номера порядка 7 тыс. долларов).

В общей сложности, как заявил федеральный прокурор Нью-Йорка Дэмиан Уильямс, стоимость проживания в роскошном отеле, экскурсий на яхте и перелетов бизнес-классом достигает около 100 тысяч долларов — что Адамс, по словам Уильямса, «был обязан задекларировать».

По его словам, за счет дорогих подарков турецкие власти пытались добиться расположения мэра, чтобы потом влиять на его решения. «Адамс об этом знал, но подарки принимал все равно», — подчеркнул Уильямс.

Свою предвыборную кампанию в мэры Нью-Йорка 2021 года, по данным прокуроров, Адамс также частично финансировал за счет пожертвований из Турции, передавая их через подставных американских граждан.

New York Times еще в начале ноября 2023 года писала, что федеральные власти расследуют возможное получение незаконных пожертвований во время предвыборной кампанией Адамса 2021 года.

Расследование, проведенное прокуратурой, было сосредоточено на том, вступил ли предвыборный штаб Адамса в сговор со строительной компанией с целью перекачки иностранных денег в бюджет кампании через схему подставных доноров, утверждало издание.

Представляющий Демократическую партию Адамс стал первым из 110 мэров Нью-Йорка, обвиненных в совершении преступления во время пребывания в должности.

64-летний Адамс, бывший офицер полиции, неоднократно отрицал правонарушения и заявлял, что сотрудничает со следствием.

Накануне мэр записал видеообращение и сообщил, что ожидает предъявления обвинений, которые, по его словам, будут «полностью ложными, основанными на лжи».

Хотя многие другие демократы призывали его уйти в отставку, он пообещал оставаться на своем посту и бороться с обвинениями.

«Если мне предъявят обвинение, я знаю, что я невиновен. Я потребую немедленного суда, чтобы жители Нью-Йорка могли услышать правду», — сказал Адамс.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул (она также демократ) имеет право отстранить Адамса от должности, но этот процесс сложный, считает профессор юридической школы Университета Пейс в Манхэттене.

Это дело, вероятно, осложнит попытку Адамса переизбраться в 2025 году. С мэром, который когда-то был ключевым союзником президента Джо Байдена, планируют соперничать другие демократы.

Еще до того, как стало известно о предъявлении Адамсу обвинений, конгрессмен-демократ Александрия Окасио-Кортес стала первым парламентарием, призвавшим мэра Нью-Йорка подать в отставку «ради блага города».