Каждый третий ребёнок в мире плохо видит: зрение ухудшает раннее обучение, - ученые

CentralAsia (CA) - Согласно глобальному аналитическому исследованию, каждый третий ребёнок в мире страдает близорукостью, сообщает «Би-би-си».

Исследование, опубликованное в Британском журнале офтальмологии, охватывает более пяти миллионов детей и подростков из 50 стран на всех континентах. Согласно полученным данным, число детей в мире, страдающих близорукостью, увеличилось в три раза с 1990 по 2023 год и теперь составляет 36%.

Наиболее высокие показатели зафиксировали в Азии: близорукостью страдают 85% детей в Японии, 73% – в Южной Корее, а более 40% – в Китае и России. Для сравнения: в Парагвае и Уганде этот показатель составляет всего около 1%. В Великобритании, Ирландии и США он равен примерно 15%.

Учёные подчеркнули, что близорукость чаще всего начинается в младшем школьном возрасте и может прогрессировать до 20 лет, когда рост глаз останавливается. Риск возникновения близорукости значительно выше у детей, живущих в Восточной Азии, что связано как с генетическими факторами, так и с ранним началом учёбы (в Сингапуре и Гонконге). Это приводит к тому, что дети больше времени проводят, фокусируя взгляд на близких предметах, что увеличивает нагрузку на глазные мышцы.

Пандемия Covid-19 усугубила ситуацию, так как детям пришлось проводить длительное время в своих комнатах с гаджетами. По прогнозам исследователей, к 2050 году более половины подростков по всему миру могут страдать близорукостью. Причём у девочек и женщин этот показатель, вероятно, будет выше – они, как утверждается, проводят меньше времени на улице.

По словам экспертов, близорукость может привести к большому количеству необычных заболеваний глаз в пожилом возрасте.

Что нужно знать родителям?

Британские эксперты по глазным болезням советуют детям проводить на улице не менее двух часов каждый день, особенно в возрасте от семи до девяти лет, чтобы снизить вероятность близорукости.

Пока неясно, какой именно аспект пребывания на свежем воздухе снижает вероятность близорукости у детей: наличие естественного солнечного света, физическая активность или возможность фокусировки взгляда на удалённых объектах.

«Но есть что-то особенное в пребывании на улице, что действительно полезно для детей», – подчёркивает Дэниел Хардиман-Маккартни, клинический консультант из Колледжа оптометристов Великобритании.

Хардиман-Маккартни также рекомендует родителям водить детей на проверки зрения в возрасте от семи до десяти лет, даже если у них уже была проверка в более раннем возрасте. Родителям также стоит помнить, что близорукость может передаваться по наследству. Если один из родителей близорукий, вероятность того, что их дети тоже будут страдать от этой проблемы, в три раза выше.

Хотя близорукость нельзя вылечить, её можно скорректировать с помощью очков или контактных линз, говорят специалисты.

Признаки близорукости у детей могут быть следующими:

дети могут испытывать трудности при чтении слов на расстоянии, например при просмотре информации на доске в классе;

ребёнок может иметь привычку сидеть близко к телевизору или компьютеру, а также держать мобильный телефон или планшет слишком близко к лицу;

регулярные головные боли могут быть сигналом о проблемах со зрением;

если ребёнок часто трёт глаза, это может указывать на дискомфорт и необходимость проверки зрения.