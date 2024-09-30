«Акула-призрак». В Тихом океане нашли новый вид хищных рыб

CentralAsia (CA) - Новозеландские ученые открыли новый вид химерообразных рыб (еще их называют «акулами-призраками»). Этих рыб крайне трудно заметить, поскольку они обитают на большой глубине в Тихом океане, сообщает «Би-би-си».

Химеры относятся к отряду хрящевых рыб — у них нет чешуи, а скелет полностью состоит из хрящей. Как правило, они обитают на глубине до 2,5 тысяч метров.

Исследователи из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии (Niwa) обнаружили этот вид в районе океанического дна Chatham Rise, расположенном в Тихом океане к востоку от Новой Зеландии.

Исследовательница Брит Финуччи рассказала, что эта находка стала для нее захватывающей.

«Из-за особенностей среды обитания их трудно изучать и отслеживать, поэтому мы мало что знаем об их биологии и угрожающем статусе», — добавила Финуччи.

По словам Бриты Финуччи, химеры отличаются необычайно длинной носовой частью, которая может составлять половину длины тела.

Исследовательница дала этой рыбе научное название с личным оттенком: Harriota avia.

«Avia в переводе с латыни означает „бабушка“, я хотела дать ей это имя, потому что она с гордостью поддерживала меня на протяжении всей моей ученой карьеры», — объяснила Финуччи.

«Химеры также являются довольно древними родственниками — бабушками и дедушками рыб, я подумала, что такое название вполне подходит».

Изначально считалось, что австралийская химера относится к одному из видов, распространенных по всему миру. Однако позже исследования показали, что она генетически отличается от своих сородичей и обитает исключительно в водах Австралии и Новой Зеландии.

Ученые говорят, что подобные открытия крайне важны, поскольку, узнав больше о том, как живет тот или иной вид, специалисты смогут найти оптимальные способы его защиты.