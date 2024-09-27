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В Узбекистане тёплая и облачная погода ожидается в выходные

CentralAsia (UZ) -  С 27 по 29 сентября по территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков, сообщает Узгидромет.

Кратковременный дождь возможен по областям Ферганской долины 27 сентября и по Кашкадарьинской, Сурхандарьинской области к вечеру 29 сентября.

Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура ночью будет в пределах +7…+12 градусов, днём 27 сентября — +20…+25 градусов, 28 сентября — +22…+27 градусов, 29 сентября — +24…+29 градусов.

В Ташкенте осадков не прогнозируется. Температура ночью составит +9…+12 градусов, днём 27 сентября — +23…+25 градусов, 28−29 сентября — +25…+28 градусов. Ветер восточный 3−8 м/с.

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