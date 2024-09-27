Пашинян допустил изменения в Конституции для подписания мира с Баку

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Армения готова изменить Конституцию для заключения мирного договора с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Генассамблеи ООН, передает Armenia today.

По его словам, если Армения и Азербайджан заключат мирный договор, этот документ будет направлен в Конституционный суд (КС) Армении для проверки соответствия его содержания Основному закону страны.

«Если наш КС решит, что договор противоречит Конституции Армении (хотя наши эксперты заверяют, что это невозможно), тем не менее в этом случае мы окажемся перед конкретной ситуацией, в которой будут необходимы конституционные изменения для заключения мира», — заявил Пашинян.

В случае, если КС решит, что договор соответствует Конституции, препятствий для ратификации документа не будет.

В начале сентября Армения передала Азербайджану десятую версию проекта мирного договора. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает, что есть возможность «в сжатые строки» подписать документ. Никол Пашинян неоднократно предлагал подписать все согласованные пункты договора, а после обсудить оставшиеся вопросы.