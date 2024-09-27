Главы МИД Узбекистана и России договорились не вмешиваться во внутренние дела друг друга

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Россия обсудили важность невмешательства стран во внутренние дела друг друга, сообщил узбекский министр иностранных дел Бахтиер Саидов в телеграм-канале. Он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия. Мы договорились продолжать наш постоянный диалог в духе союзничества», — говорится в сообщении узбекского ведомства.

Как отметили в МИД РФ, на встрече «особое внимание было обращено на необходимость противодействия проявлениям нетерпимости на межэтнической почве».

26 сентября МИД России сделал представление (дипломатический прием с призывом соблюдать общегражданский и дипломатический этикет) послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову после инцидента в одной из школ Ташкента. На опубликованном в сети видео учительница несколько раз толкнула ребенка, предположительно, из-за его просьбы объяснить материал на русском языке.

В российском МИД запросили разъяснения у узбекской стороны. В ответ вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кодиров заявил, что было бы правильнее, если бы ведомство «занималось своими внутренними проблемами». По его словам, меры будут приниматься в соответствии с законодательством республики.