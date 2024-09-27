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CNN: Пейджеры в Ливане взорвали при помощи заминированных аккумуляторов
Предыстория: В Ливане после взрывов пейджеров пострадали 4 тыс. человек, 11 погибли. «Хезболла» обвинила Израиль

CentralAsia (CA) -  Два высокопоставленных сотрудника ливанской разведки сообщили CNN, что взрывчатка во взорвавшихся пейджерах членов движения «Хезболла» была спрятана в аккумуляторах.

Один из собеседников заявил CNN, что осмотрел один из взломанных пейджеров и наблюдал как тот взорвался. По его словам, взрывчатое вещество было «вкраплено» в литиевую батарею пейджера и практически не поддается обнаружению. Он добавил, что никогда не видел ничего подобного. Собеседники телеканала не стали раскрывать, какие проверки прошли пейджеры перед ввозом в страну.

17 сентября в Ливане стали взрываться пейджеры, принадлежащие членам группировки. Жертвами взрывов стали более 30 человек, более 4 тыс. получили ранения. Следом за этим взрываться начали ноутбуки, рации и другие электронные устройства. «Хезболла» обвинила Израиль во взрывах, СМИ также писали, что Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров. Однако президент Израиля Ицхак Гергоц заявил, что страна непричастна к операции.

23 сентября Израиль начал военную операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы», в ходе которой наносит массированные удары по Ливану. Движение сообщало о смерти командующего спецоперациями движения Ибрагима Акиля и еще 14 боевиков и командиров.

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