Скончалась британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора МакГоногалл в «Гарри Поттере»

CentralAsia (KZ) - В Великобритании 27 сентября скончалась актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере» и графиню Вайлет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон». Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на семью актрисы.

Актриса умерла в возрасте 89 лет в лондонской больнице Челси и Вестминстера в окружении семьи и близких. У нее осталось два сына и пятеро внуков.

«С большой печалью мы вынуждены сообщить о смерти дамы Мэгги Смит. Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу 27 сентября», — говорится в заявлении ее сыновей Тоби Стивенса и Криса Ларкина.

По словам родных, актриса была очень закрытым человеком и последние дни провела в окружении семьи и близких друзей.

Маргарет Натали Смит родилась в Илфорде, графство Эссекс, 28 декабря 1934 года в семье патологоанатома.

Она начала свою карьеру в 17 лет, всего на ее счету порядка 60 ролей в кино. Актриса получила 2 «Оскара», 5 премий BAFTA, 4 «Эмми» и 3 «Золотых глобуса».

Первый «Оскар» ей принесла главная роль в британском фильме «Расцвет мисс Джин Броди» 1969 года. Вторую статуэтку она получила за роль второго плана в «Калифорнийском отеле» 1978 года. За всю карьеру ее номинировали на главную кинопремию семь раз.

За роль Вайолет Кроули в «Аббатстве Даунтон» она получила три премии «Эмми».

В 1988 году Смит диагностировали болезнь Грейвса (аутоиммунное заболевание), актриса прошла курс лечения. В 2000-х годах у нее нашли рак груди, в 2009 году стало известно, что она прошла лечение и поборола заболевание.

В 1990 году королева Великобритании Елизавета II возвела Смит в дамы-командоры ордена Британской империи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения