В Монголии руководство региона осудили за преступление против нацбезопасности

CentralAsia (MNG) - Действующий губернатор аймака Баян-Өлгий Камелият Ахмедия и его предшественники выплатят штрафы в размере 14 млн тугриков (более $4000) и лишатся прав назначения на госслужбу

Суд приграничного с Россией аймака Баян-Өлгий вынес приговоры его действующему и бывшим губернаторам и их подчиненным, незаконно изменившим названия местностей, за преступление против национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба суда региона.

«По уголовному делу о самовольном изменении названий местностей с монгольских на казахские проходило 14 сотрудников администрации аймака Баян-Өлгий во главе с его действующим и бывшими губернаторами. Они приговорены по статье "Преступление против национальной безопасности" к лишению прав на государственную службу и денежным штрафам», — сообщает суд.

По его информации, действующий губернатор аймака Камелият Ахмедия и его предшественники Далел Бауыржан и Айп Гылымхан выплатят штрафы в размере 14 млн тугриков (более $4000) и лишатся прав назначения на государственную службу сроком до 5 лет. Другие сотрудники администрации обвинялись в соучастии в этом преступлении и были приговорены к штрафам от 5 до 10 млн тугриков (от $1 500 до $3 000). Осужденные могут выплачивать их в течение трех лет с учетом имущества, зарплаты и доходов.

Казахи начали переселяться в Монголию в XIX веке из Китая. В 1930 году власти Монгольской Народной Республики приняли постановление о выделении казахам отдельной территории. В 1940 году был создан отдельный аймак Баян-Өлгий, где проживает большинство монгольских казахов. На них приходится 5% из 3,5 млн населения страны, что делает казахов самой многочисленной из 15 этнических групп Монголии. Среди них русские и китайцы, которые составляют менее 1% населения. После распада СССР более 20 тыс. казахских семей Монголии переехали жить в Казахстан.

источник: ТАСС

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения