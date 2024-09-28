Переменная облачность, местами усиление ветра, - прогноз погоды в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды по Узбекистану с 30 сентября по 2 октября. По стране переменная облачность, местами усиление ветра.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 30 сентября местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура 30 сентября ночью 9-14°, днем 20-25°, 1-2 октября ночью 7-12°, днем 22-27°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, 30 сентября в отдельных районах возможен кратковременный дождь. 1-2 октября без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 30 сентября местами возможно усиление

до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 30 сентября ночью 10-15°, днем 20-25°; 1 октября ночью 7-12°, днем 22-27°; 2 октября ночью 10-15°, днем 22-27°.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, 30 сентября и 2 октября в отдельных районах возможен кратковременный дождь. 1 октября без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с.

Температура 30 сентября ночью 10-15°, днем 20-25°; 1 октября ночью 7-12°, днем 22-27°; 2 октября ночью 10-15°, днем 22-27°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, 30 сентября в отдельных районах возможен кратковременный дождь. 1-2 октября без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 30 сентября 20-25°, 1 октября 23-28°, 2 октября 25-30°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, 30 сентября-1 октября без осадков. 2 октября в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 30 сентября 20-25°, 1-2 октября 22-27°.

ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 13-18°.