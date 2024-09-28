Более 40 человек погибли из-за урагана «Хелен» в США

CentralAsia (CA) - В результате урагана «Хелен» в США погибли по меньшей мере 43 человека. Шторм затопил жилые районы, вызвал оползни, поставил под угрозу плотины и оставил без электричества более 3,5 миллионов домов и предприятий. Об этом пишет Reuters.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, к полудню пятницы шторм перешел в категорию тропической депрессии с максимальной устойчивой скоростью ветра 35 миль в час (55 км/ч).

Сильные дожди привели к катастрофическим наводнениям во многих районах. Полиция и пожарные проводят спасательные операции во всех пострадавших штатах.

Поднимающиеся воды реки Ноличаки мешают машинам скорой помощи и аварийным машинам эвакуировать пациентов и других людей, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям округа Юникой. Спасательные бригады на лодках и вертолетах проводят спасательные работы.

В другом месте в Теннесси Роб Матис, мэр округа Кок, приказал эвакуировать центр Ньюпорта из-за возможного прорыва плотины поблизости. Сначала Матис сказал, что плотина Уолтерса потерпела «катастрофический прорыв», но позже сказал, что плотина «была прорвана», но пока что серьезных прорывов не было.

На западе Северной Каролины сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям округа Резерфорд предупредили жителей, проживающих вблизи плотины Лейк-Лур, о необходимости немедленно эвакуироваться на возвышенные места, заявив, что «прорыв плотины неизбежен».

Позже представители окружного управления по чрезвычайным ситуациям заявили, что инженеры провели оценку плотины «и пришли к выводу, что ей больше не грозит риск прорыва».

В соседнем округе Банкомб оползни привели к закрытию межштатных автомагистралей 40 и 26.

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По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, на западном побережье Флориды возможны наводнения высотой более 9 футов.

В прибрежном Стейнхэтчи, штат Флорида, штормовой нагон — стена морской воды, выброшенная ветром на берег — высотой от восьми до 10 футов (2,4–3 метра) сдвинул передвижные дома, сообщила Национальная метеорологическая служба.

Город Тампа сообщил, что сотрудники экстренных служб провели 78 спасательных операций жителей на воде, многие дороги стали непроходимыми из-за наводнения. Офис шерифа округа Паско спас более 65 человек за ночь.

Шериф округа Пинеллас Боб Гуалтьери сказал, что спасатели не смогли ответить на несколько экстренных вызовов от жителей ночью из-за погодных условий. В пятницу власти округа обнаружили по меньшей мере пять мертвых человек.

Еще двое погибли во Флориде, сказал губернатор Рон ДеСантис. Офис губернатора Джорджии Брайана Кемпа сообщил о 15 погибших в результате шторма в этом штате, в то время как губернатор Северной Каролины Рой Купер сказал, что там погибло двое.

По данным газеты Post and Courier из Чарльстона со ссылкой на местных чиновников, в результате шторма в Южной Каролине погибло не менее 19 человек.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, на западном побережье Флориды возможны уровни наводнений выше 9 футов. В течение следующих пяти дней в некоторых частях юго-востока США возможно выпадение осадков до 10 дюймов.

По словам синоптиков, ураган «Хелен» оказался необычно большим для Мексиканского залива, хотя размер шторма не равен его силе, которая рассчитывается на основе максимальной устойчивой скорости ветра.

За несколько часов до выхода на сушу тропические штормовые ветры Хелен распространились на 310 миль (500 км), согласно данным Национального центра по ураганам. Для сравнения, у Идалии, крупного урагана, обрушившегося на регион Биг-Бенд во Флориде в прошлом году, тропические штормовые ветры распространились на 160 миль (260 км) примерно за восемь часов до выхода на сушу.