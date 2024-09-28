Резкое похолодание и ветер. В 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

CentralAsia (KZ) - В Алматы, Шымкенте и 14 областях Казахстана на 28 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер 15-20, днем порывы 25 м/с. Также ночью 28-30 сентября на севере, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. На юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

На большей части Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, в центре, на востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области сохраняются заморозки 2 градуса. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. Сохранится высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре Абайской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, днем на юге области 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

28-29 сентября ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 28-29 сентября на большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность. Ночью 28-30 сентября на севере, в горных районах области ожидаются заморозки 2 градуса. В Таразе 28-29 сентября ночью и утром ожидается туман. 28 сентября ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. 28-29 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

28-30 сентября ночью на севере, юге, в предгорных районах Алматинской области ожидаются заморозки 2 градуса.

В Алматы ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

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