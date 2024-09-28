Генпрокуратура выявила в Федерации баскетбола Узбекистана хищения на 489 млн сумов

CentralAsia (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана выявила в Федерации баскетбола хищения на 489 млн сомов (38,3 тыс. долларов по текущему курсу).

Как говорится в сообщении надзорного органа, исполнительный директор Федерации баскетбола Ю.С. и управляющий делами С.И. перевели 197 млн сумов от федерации за 2 единицы специального оборудования, предназначенного для контроля за здоровьем спортсменов, компании, зарегистрированной на родственников Ю.С. Оборудование не было поставлено.

Также первый вице-президент федерации Х.Г. незаконно изъял 162 млн сумов с корпоративной карты федерации.

Кроме того они подписали фиктивный договор на оказание услуг по привлечению спонсоров в федерацию и израсходовали 130 млн сумов на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, проведены следственные действия.