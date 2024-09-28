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Посольство России в Туркменистана опровергло информацию о невыдаче виз

CentralAsia (TM) -  Посольство России в Туркменистана опровергло информацию о невыдаче виз.

Как сообщили в диппредставительстве, прием посетителей по визовым вопросам в консульском отделе посольства ведётся в обычном режиме. За последние две недели было оформлено более 6000 виз, среди которых около 2800 являются учебными, а свыше 2200 – туристическими.

Помимо этого, через систему электронной очереди на октябрь уже записалось почти 8000 человек.

В посольстве напомнили, что российским законодательством предусмотрено проведение собеседования, в ходе которого может быть выявлено несоответствие цели поездки типу запрашиваемой визы. Указанное обстоятельство, а также предоставление заведомо ложных документов в качестве основания для въезда на территорию Российской Федерации являются главными причинами для отказа в выдаче визы.

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