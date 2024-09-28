В Москве задержали преступную группу, помогавшую гражданам Таджикистана и Узбекистана получать паспорт РФ по поддельным документам

CentralAsia (TJ) - В Москве задержали преступную группу, которая организовала схему получения гражданами Таджикистана и Узбекистана гражданства России по поддельным документам. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По данным следствия, фигуранты в 2023 году, обладая познаниями в области функционирования государственных органов и связями с должностными лицами, уполномоченными принимать решения о выдаче гражданства Российской Федерации, в целях совершения многочисленных преступлений и личного обогащения создали организованную группу.

Соучастники подыскивали лиц из числа граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство Российской Федерации, но не имевших на то законных оснований. Далее за денежное вознаграждение в размере от 150 до 350 тыс. рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики, что позволяло иностранным гражданам получить гражданство России в упрощенном порядке.

В рамках расследования уголовного дела проведено 30 обысков на территории Москвы, Донецкой Народной Республики, Ростова-на-Дону и Тулы, где изъяты многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранного государства.

По уголовному делу задержаны 9 организаторов преступной группы. С ними проводятся необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение.

Также для проведения следственных действий доставлены лица, незаконно получившие гражданство Российской Федерации. Следствием инициирован вопрос о лишении их гражданства и дальнейшей депортации.

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