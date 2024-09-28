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Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был убит в результате удара в Бейруте, - военные Израиля

CentralAsia (CA) -  Израильские военные заявили, что в результате удара в Бейруте в пятницу они убили Хасана Насраллу, лидера террористической группировки «Хезболла».

Как пишет Associated Press, военные заявили, что нанесли точный авиаудар, когда руководство «Хезболлы» проводило совещание в своей штаб-квартире в Дахие, к югу от Бейрута.

Насралла возглавлял «Хезболлу» более трех десятилетий.

Позднее ТАСС сообщил, что Армия Израиля официально подтвердила смерть лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы в результате удара по Бейруту.

Хасан Насралла — третий генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации «Хезболла».

Присоединился к «Хезболле» после израильского вторжения в Ливан в 1982 году.

В 1992 году Насралла сменил Мусави на посту лидера «Хезболлы» после того, как последний был убит израильским авиаударом.

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