О чем говорил Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел стран ЦА?

CentralAsia (CA) - В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась министерская встреча «С5+1».

В ней приняли участие государственный секретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана Рашид Мередов и Узбекистана Бахтиёр Саидов.

Энтони Блинкен поприветствовал «друзей и партнеров из Центральной Азии».

По его словам, Соединенные Штаты являются сторонником независимости, суверенитета, территориальной целостности Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана.

«Мы также стойки в нашем партнерстве. Мы проделали очень хорошую работу в рамках C5+1, и, конечно, ярким событием стала встреча наших лидеров с президентом Байденом. Мы реализуем видение C5+1 региональных решений глобальных проблем. Взаимодействие между всеми нами способствует устойчивому экономическому росту. Оно укрепляет энергетическую и климатическую устойчивость и безопасность», - заявил он.

Блинкен отметил, что в 2025 году исполнится десять лет с тех пор, как был запущен формат «C5+1». «Соединенные Штаты ждут возможности отпраздновать это прочное партнерство, но не просто отпраздновать его, а продолжать его развивать и укреплять», - сообщил он.

По его словам, эти встречи — хорошая возможность подвести итоги того, чего смогли достичь, а также сосредоточиться на будущем и на всем том, что можно сделать вместе.