Ежегодно более 720 тыс. человек кончают жизнь самоубийством, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Самоубийства ежегодно уносят жизни 726 000 человек, и гораздо больше людей совершают попытки лишить себя жизни. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Самоубийства совершаются людьми самых различных возрастных групп и в 2021 году являлись третьей самой распространенной причиной смертности среди лиц в возрасте 15–29 лет во всем мире.

Самоубийства происходят не только в странах с высоким уровнем дохода; этот глобальный феномен характерен для всех регионов мира. Это подтверждается тем, что в 2021 году почти три четверти (73%) самоубийств в мире произошли в странах с низким и средним уровнем дохода.

Самоубийства – серьезная проблема, влияющая на состояние здоровья населения и требующая ответных мер со стороны общественного здравоохранения. Самоубийства можно предотвращать своевременным принятием научно обоснованных и зачастую недорогостоящих мер вмешательства. Для обеспечения эффективности национальных мер реагирования требуется всеобъемлющая межсекторальная стратегия профилактики самоубийств.

Кто входит в группу риска?

В странах с высоким уровнем дохода четко прослеживается корреляция между самоубийствами и психических расстройствами (особенно депрессией и расстройствами, вызванными употреблением алкоголя), а также предыдущими попытками суицида. Вместе с тем многие самоубийства совершаются импульсивно в моменты кризиса, когда человек утрачивает способность противостоять стрессовым жизненным ситуациям, таким как финансовые проблемы, проблемы в межличностных отношениях или хроническая боль и болезнь.

Кроме того, суицидальное поведение часто возникает в условиях вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, насилия и жестокости либо по причине утраты близкого человека и чувства одиночества. Показатели самоубийств также высоки среди подвергающихся дискриминации уязвимых групп, таких как беженцы и мигранты; представители коренных народов; лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные, интерсекс-люди (ЛГБТИ); а также заключенные.

Профилактика и пресечение самоубийств

Для профилактики самоубийств и самоповреждений может применяться целый ряд мер на уровне всего населения, различных групп населения и отдельных людей. В рамках концепции ВОЗ по профилактике самоубийств LIVE LIFE рекомендуются следующие эффективные и научно обоснованные меры:

ограничение доступа к средствам совершения самоубийств (например, пестицидам, огнестрельному оружию, некоторым лекарствам);

взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения ответственного освещения самоубийств;

развитие социальных и эмоциональных жизненных навыков у подростков; и

своевременное выявление, обследование, ведение и последующее сопровождение всех лиц, страдающих суицидальными формами поведения.

Наряду с принятием этих мер должны выполняться следующие базовые задачи: анализ ситуации, межведомственное сотрудничество, повышение осведомленности о проблеме, укрепление потенциала, выделение финансирование, эпиднадзор, а также мониторинг и оценка.

Усилия по профилактике самоубийств должны осуществляться при координации усилий и сотрудничестве между различными секторами общества, включая сектор здравоохранения и другие секторы, такие как образование, трудовая сфера, сельское хозяйство, предпринимательство, правосудие, законодательство, оборона, политика и средства массовой информации. С учетом многогранности проблемы самоубийств эти усилия должны иметь комплексный и всесторонний характер.