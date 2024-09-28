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Мужчина пытался в спортивной сумке ввезти в Узбекистан трехметровую редкую змею

CentralAsia (UZ) -  На пограничном таможенном посту «Гишткуприк» на казахско-узбекской границе выявили мужчину, который ввез в спортивной сумке трехметровую змею.

Как сообщает Ташкентское областное таможенное управление, ее выявили при досмотре с помощью контрольно-рентгеновского оборудования.

По предварительной информации, это тигроподобная гремучая змея-альбинос, обитающая преимущественно в Южной и Юго-Восточной Азии.

Она занесено в Международную Красную книгу, для ввоза этого животного в Узбекистан необходимо международное разрешение. Пассажир не предоставил документы.

Таможенные органы продолжают расследование ситуации.

Змею передали в Ташкентский зоопарк, ее состояние эксперты оценивают как стабильное.

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