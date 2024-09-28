Полный отказ от бензина Аи-80 в Узбекистане отложен на 2028 год, - СМИ

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане отложена дата ввода запрета на использование бензина марки Аи-80. Это следует из постановления президента Шавката Мирзиёева от 24 сентября о первоочередных мерах по борьбе с пыльными бурями и улучшению качества воздуха, пишет gazeta.uz.

Согласно программе неотложных мер по улучшению качества воздуха в Ташкенте, утверждённой постановлением, использование и продажа моторного топлива, экологическая категория которого ниже стандарта «Евро-4», будет ограничиваться поэтапно с 2028 года. В конце января президент поручал премьер-министру решить вопрос об окончательном отказе от Аи-80 (стандарт «Евро-2») с 2025 года.

«Газета.uz» накануне уже писала об изменении планов. В новом постановлении намечено в 2025—2027 годах реализовать меры по поэтапному отказу от продажи топлива стандарта ниже «Евро-4». Для этого на Бухарском и Ферганском нефтеперерабатывающих заводах, которые производят Аи-80, будет проведена глубокая модернизация, а также запрещён импорт топлива стандартов «Евро-2» и «Евро-3».

В пресс-службе компании «Узбекнефтегаз» подтвердили «Газете.uz», что на модернизацию потребуется время.

«Для перехода на бензин „Евро-4“ и выше на Бухарском НПЗ нужно время. До конца года будет разработано технико-экономическое обоснование проекта, после чего оно будет внесено в Кабинет министров. На полное завершение проекта необходимо 30−32 месяца», — отметили в компании.

«Одновременно с 2025 года будет каждый месяц увеличиваться производство бензина Аи-92. Постепенно будет осуществлён полный переход на выпуск бензина Аи-92», — заявили в «Узбекнефтегазе».

Топливо марки Аи-80 в мире сегодня производится только в Узбекистане и Афганистане.

В начале января Министерство энергетики сообщало «Газете.uz» о планах отказаться от бензина Аи-80 до 2026 года за счёт наращивания производства бензина марок Аи-92 и выше. Параллельно предлагалось снизить ставки акциза на высокооктановые марки бензина.

В составе бензина Аи-80 доля серы не должна превышать 0,5%, а по стандарту «Евро-5» этот показатель в 500 раз меньше — 0,001%. Доля бензола в «Евро-2» не должна превышать 5%, а в «Евро-5» — 1%. В «Евро-5» доля ароматических веществ при сжигании не должна быть больше 35%, а доля олефиновых углеводородов — 18%. В «Евро-2» нет такого требования.

Программы перехода Бухарского и Ферганского НПЗ на производство бензина «Евро-5» и «Евро-6» будут реализованы с задержкой из-за затянувшегося на несколько лет повышения тарифов на энергоресурсы, отмечали в Минэнерго.

Изначально модернизацию БНПЗ и переход на стандарт «Евро-5» планировалось завершить к концу 2025 года. Здесь будут построены установки изомеризации. Модернизацию ФНПЗ намечено завершить в 2025 году и запустить процесс гидрокрекинга.

Среди мер по сокращению спроса на бензин, предлагаемых Минэнерго и Минэкологии, — популяризация электромобилей и создание для них инфраструктуры, развитие общественного транспорта и другие.