Бывший министр обороны Исиба станет новым премьер-министром Японии

CentralAsia (CA) - Бывший министр обороны Сигэру Исиба избран главой правящей Либерально-демократической партии, обойдя министра экономической безопасности Санаэ Такаити.

Как пишет Kyodo, он станет новым премьер-министром Японии.

По результатом двух туров Исиба получил 215 из 409 голосов, поданных законодателями и рядовыми членами ЛДП, в то время как Такаити получил 194 голоса.

67-летний эксперт в области политики Сигэру Исиба должен быть назначен премьер-министром в парламенте в следующий вторник, заменив Фумио Кисиду. Затем новый лидер сформирует кабинет.

Одержав победу, Исиба призвал членов ЛДП объединиться после президентских выборов, отметив, что партия, пострадавшая от скандала с политическим финансированием, сталкивается с серьезными препятствиями.

«Я выберу людей, которые смогут надлежащим образом исполнять свои обязанности в нашей партии, кабинете министров и парламенте, чтобы справиться с этой серьезной ситуацией», - заявил Исиба на пресс-конференции.