Участники учения «Нерушимое братство-2024» совершают перегруппировку в Казахстан

CentralAsia (KZ) - В период с 26 по 30 сентября формирования, участвующие в командно-штабном учении с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024», совершают перегруппировку в Казахстан. Об этом сообщил объединенный пресс-центр учений ОДКБ.

Контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ направляются из Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистан в район проведения учения в соответствии с планом.

Приоритетами, которые определил Казахстан, председательствующий в Организации в 2024 году, являются совершенствование вопросов обеспечения оперативного развертывания Войск (Коллективных сил), включая беспрепятственный транзит контингентов, а также развитие миротворческого потенциала ОДКБ.

На полигоне «Берег» под руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майора Алмаза Джумакеева проводится командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024», в ходе которого будут отрабатываться вопросы подготовки и проведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

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