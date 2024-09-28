Гурбангулы Бердымухамедов подарил Билалу Эрдогану щенков алабая

CentralAsia (TM) - Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и президент Сердар Бердымухамедов 26 сентября, накануне Дня независимости Туркменистана, приняли иностранных гостей, которые прибыли в Ашхабад на торжества.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, Гурбангулы Бердымухамедов обсудил развитие спорта с сыном президента Турции, председателем Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. Бердымухамедов подарил ему двух щенков алабая. Гостю также показали город Аркадаг.

Сердар Бердымухамедов обсудил с Билалом Эрдоганом «активизацию двустороннего сотрудничества в области спорта». Всемирная конфедерация этноспорта, членом которой является туркменский Центр национальных спортивных игр, проводит работу по возрождению народных игр.

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