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Верховный лидер Ирана перемещен в безопасное место после гибели Хасана Насраллы, - Reuters
Предыстория: Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был убит в результате удара в Бейруте, - военные Израиля

CentralAsia (CA) -  Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был перемещен в безопасное место внутри страны, где приняты повышенные меры безопасности, сообщили Reuters источники.

По их данным, Иран находится в постоянном контакте с ливанской «Хезболлой» и другими региональными группами, чтобы определить следующий шаг после того, как Израиль объявил об убийстве лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате удара по южному Бейруту в пятницу.

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