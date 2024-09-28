Верховный лидер Ирана перемещен в безопасное место после гибели Хасана Насраллы, - Reuters

CentralAsia (CA) - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был перемещен в безопасное место внутри страны, где приняты повышенные меры безопасности, сообщили Reuters источники.

По их данным, Иран находится в постоянном контакте с ливанской «Хезболлой» и другими региональными группами, чтобы определить следующий шаг после того, как Израиль объявил об убийстве лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате удара по южному Бейруту в пятницу.