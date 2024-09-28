Верховный лидер Ирана перемещен в безопасное место после гибели Хасана Насраллы, - Reuters
- Азия и мир, политика
- 19:47, 28 сентября 2024
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|Предыстория: Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был убит в результате удара в Бейруте, - военные Израиля
CentralAsia (CA) - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был перемещен в безопасное место внутри страны, где приняты повышенные меры безопасности, сообщили Reuters источники.
По их данным, Иран находится в постоянном контакте с ливанской «Хезболлой» и другими региональными группами, чтобы определить следующий шаг после того, как Израиль объявил об убийстве лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате удара по южному Бейруту в пятницу.
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