Крупный канал поставки наркотиков ликвидирован в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Полиция ликвидировала крупный канал оптовой поставки наркотиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий наркоборцы пресекли деятельность крупного поставщика наркотических средств на территории Акмолинской области.

Во время задержания из незаконного оборота изъято почти 34 килограмма марихуаны (около 7 тысяч доз), стоимость которых на черном рынке составляет 34 миллиона тенге. Кроме того, обнаружено более 2 килограммов гашиша стоимостью 5 миллионов тенге.

54-летний мужчина хранил наркотики не только в своей квартире, но и в арендованном подвале, где полицейские также нашли инструменты для расфасовки зелья.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.

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