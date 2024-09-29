Новый президент Вьетнама То Лам посетит Монголию с государственным визитом

// [Dang Anh/AFP]

CentralAsia (MNG) - Президент Вьетнама, традиционного партнера Монголии в Юго-Восточной Азии, То Лам посетит Улан-Батор с государственным визитом с 30 сентября по 1 октября 2024 года.

1 ноября 2023 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, его супруга и высокопоставленная монгольская делегация совершили пятидневный государственный визит во Вьетнам по приглашению тогдашнего президента Во Ван Тхыонга.

В мае этого года новым президентом Вьетнама стал То Лам, срок его полномочий — до 2026 года. Ранее он был министром общественной безопаности, имеет звание генерала.

Монголия была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом (17 ноября 1954 г.), а Вьетнам стал первым государством в Юго-Восточной Азии, с которым Монголия установила дипломатические отношения.

За прошедшие почти семь десятилетий вьетнамо-монгольская дружба постоянно укреплялась и активно развивалась. Хотя объем двусторонней торговли оставался скромным, статистика свидетельствует о его прогрессе: в 2021 г. он вырос с 81 млн. долл. до 85 млн. долл. в прошлом году, а за первые семь месяцев этого года составил 65 млн. долл.

Обе страны взаимно поддерживают друг друга на международных форумах, а также обмениваются визитами своих высокопоставленных руководителей.

источник: middleasiannews.com

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