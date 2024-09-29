Иран потребовал созвать срочное заседание Совбеза ООН

CentralAsia (CA) - Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за атак Израиля по территории Ливана и гибели генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. С таким заявлением он обратился в письме к генсеку ООН Антониу Гутерришу, сообщает «Коммерсант».

«Исламская Республика Иран настоятельно призывает Совет Безопасности принять немедленные и решительные меры для того, чтобы остановить продолжающуюся агрессию Израиля и не допустить втягивания региона в полномасштабную войну»,— сказано в заявлении постпредства Ирана.

Накануне армия Израиля сообщила о гибели генсека «Хезболлы» в результате авиаудара по штаб-квартире ливанского движения в Бейруте, нанесенного вечером 27 сентября. Как заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, гибель генсека группировки была необходима для возвращения домой эвакуированных жителей севера Израиля. По его словам, он лично отдал приказ о ликвидации Хасана Насраллы.