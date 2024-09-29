экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Иран потребовал созвать срочное заседание Совбеза ООН

CentralAsia (CA) -  Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за атак Израиля по территории Ливана и гибели генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. С таким заявлением он обратился в письме к генсеку ООН Антониу Гутерришу, сообщает «Коммерсант».

«Исламская Республика Иран настоятельно призывает Совет Безопасности принять немедленные и решительные меры для того, чтобы остановить продолжающуюся агрессию Израиля и не допустить втягивания региона в полномасштабную войну»,— сказано в заявлении постпредства Ирана.

Накануне армия Израиля сообщила о гибели генсека «Хезболлы» в результате авиаудара по штаб-квартире ливанского движения в Бейруте, нанесенного вечером 27 сентября. Как заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, гибель генсека группировки была необходима для возвращения домой эвакуированных жителей севера Израиля. По его словам, он лично отдал приказ о ликвидации Хасана Насраллы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com