Землю накрыла очередная магнитная буря

CentralAsia (CA) - 29 сентября на Земле наблюдается магнитная буря желтого уровня (K-индекс 4). Такие данные опубликовал Meteoagent.

К-Индекс геоударов составила 4 балла, к 30 сентября значение снизится до 3.

Некоторые люди могут почувствовать головные боли или заметить ухудшение самочувствия.

Магнитные бури представляют опасность для людей среднего и старшего возраста, страдающих гипертонической и ишемической болезнью сердца. Магнитных бурь в первую очередь нужно оберегаться лицам, страдающим гипертонической и ишемической болезнью сердца, то есть больным с кардиальной патологией.