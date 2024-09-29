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Землю накрыла очередная магнитная буря

CentralAsia (CA) -  29 сентября на Земле наблюдается магнитная буря желтого уровня (K-индекс 4). Такие данные опубликовал Meteoagent.

К-Индекс геоударов составила 4 балла, к 30 сентября значение снизится до 3.

Некоторые люди могут почувствовать головные боли или заметить ухудшение самочувствия.

Магнитные бури представляют опасность для людей среднего и старшего возраста, страдающих гипертонической и ишемической болезнью сердца. Магнитных бурь в первую очередь нужно оберегаться лицам, страдающим гипертонической и ишемической болезнью сердца, то есть больным с кардиальной патологией.

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