Евросоюз рекомендует авиакомпаниям не летать над Ливаном и Израилем до конца октября

CentralAsia (CA) - Европейское агентство по безопасности полётов опубликовало рекомендацию, в которой призывает авиакомпании избегать полетов над Ливаном и Израилем в течение месяца в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе. Об этом пишет Euronews.

Европейский союз рекомендовал авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ливана и Израиля в течение ближайшего месяца (до 31 октября) в связи с увеличением количества авиаударов и ракетных обстрелов.

В сообщении Европейского агентства по безопасности полётов говорится, что в ведомстве и Еврокомиссии внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и оценивают ее влияние на гражданскую авиацию с учетом недавнего обострения конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболлах».

В субботу Министерство транспорта Ливана запретило иранскому самолету входить в воздушное пространство страны после того, как Израиль предупредил авиадиспетчеров в Бейруте, что «применит силу», если лайнер приземлится.

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air в субботу объявил об отмене всех рейсов в Израиль на 48 часов.