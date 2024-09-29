Евросоюз рекомендует авиакомпаниям не летать над Ливаном и Израилем до конца октября

- Азия и мир, экономика
- 10:45, 29 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - Европейское агентство по безопасности полётов опубликовало рекомендацию, в которой призывает авиакомпании избегать полетов над Ливаном и Израилем в течение месяца в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе. Об этом пишет Euronews.
Европейский союз рекомендовал авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ливана и Израиля в течение ближайшего месяца (до 31 октября) в связи с увеличением количества авиаударов и ракетных обстрелов.
В сообщении Европейского агентства по безопасности полётов говорится, что в ведомстве и Еврокомиссии внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и оценивают ее влияние на гражданскую авиацию с учетом недавнего обострения конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболлах».
В субботу Министерство транспорта Ливана запретило иранскому самолету входить в воздушное пространство страны после того, как Израиль предупредил авиадиспетчеров в Бейруте, что «применит силу», если лайнер приземлится.
Венгерский авиаперевозчик Wizz Air в субботу объявил об отмене всех рейсов в Израиль на 48 часов.