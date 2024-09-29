Представительница России победила на конкурсе «Миссис Европа»

CentralAsia (CA) - Жительница Казани Динара Саляхова одержала победу на международном конкурсе красоты «Миссис Европа – 2024» (Mrs. Europe 2024), проходившем в болгарском городе Пловдиве. Об этом пишут «Известия».

34-летняя Динара имеет титул чемпионки Татарстана по спортивно-бальным танцам, также она профессионально занимается бодибилдингом. Является матерью двоих детей.

За звание «Миссис Европа» вместе с Саляховой соревновались представительницы Италии, Германии, Армении, Болгарии, Нидерландов, Португалии, Украины и других стран. Всего в финале конкурса оказалось 25 женщин от 24 до 49 лет. Участнице из России также достались призы в двух дополнительных номинациях — «Лучший национальный костюм» (она представляла национальный наряд Татарстана) и «Выбор спонсора конкурса».