Япония отправила в Китай двух гигантских панд

CentralAsia (CA) - Япония отправила в Китай двух гигантских панд, сообщает Kyodo.

19-летние самец Лили и самка Синь Син покинули зоопарк 29 сентября, чтобы вернуться в Китай в зоопарк Уэно (район Тайто, Токио). Их доставят в Китайский центр сохранения и исследования гигантских панд в провинции Сычуань.

Лили и Синьсин родились в провинции Сычуань в 2005 году и приехали в зоопарк Уэно в феврале 2011 года на правах аренды для исследовательских целей в области разведения.