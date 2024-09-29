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Япония отправила в Китай двух гигантских панд

CentralAsia (CA) -  Япония отправила в Китай двух гигантских панд, сообщает Kyodo.

19-летние самец Лили и самка Синь Син покинули зоопарк 29 сентября, чтобы вернуться в Китай в зоопарк Уэно (район Тайто, Токио). Их доставят в Китайский центр сохранения и исследования гигантских панд в провинции Сычуань.

Лили и Синьсин родились в провинции Сычуань в 2005 году и приехали в зоопарк Уэно в феврале 2011 года на правах аренды для исследовательских целей в области разведения.

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